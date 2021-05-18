İran'da 2 milyon 258 bin 46 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 310 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 930 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 77 bin 532'ye vaka sayısı ise 2 milyon 779 bin 415'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 173'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 258 bin 46'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.