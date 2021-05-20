İşgal rejiminin Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı arttı

Arap medyasına göre Siyonist İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında yaşayan halka saldırmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, rejimin saldırılarında şehit sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi.

İşgal rejiminin saldırılarında birçok hastane, hayır kurumu ve medya kuruluşu da zarar gördü.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyonist Rejim'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.