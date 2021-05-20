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20 May 2021 15:31

İşgal rejiminin Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı arttı

İşgal rejiminin Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı arttı

Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.

Arap medyasına göre Siyonist İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana işgal ettiği  Filistin topraklarında yaşayan halka saldırmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, rejimin saldırılarında şehit sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi.

İşgal rejiminin saldırılarında birçok hastane, hayır kurumu ve medya kuruluşu da zarar gördü.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyonist Rejim'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

News Code 1894517
https://tr.mehrnews.com/news/1894517/

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