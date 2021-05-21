Pakistan'da İsrail karşıtı protestoya bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde İsrail karşıtı protesto gösterisine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani, Çaman bölgesinde İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Şehvani, bombanın, gösterinin düzenleneceği güzergahta bir motora yerleştirildiğini söyledi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.
JUI-N Belucistan Başkanı da yaralandı
Patlama, protestoya öncülük eden İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-N) Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Kadir Loni’nin aracının yakınında meydana geldi.
Şahvani, patlamada Loni’nin de hafif yaralandığını belirtti.
TRT Haber
yorumunuz