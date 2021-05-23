Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi

Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet'in İstanbul-Basel seferi ile 11.20'de İsviçre’nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye'de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.

Gümrükte 100'ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı. Test yapacak uzmanların havalimanında bulunmaması nedeniyle Basel itfaiyesi personeli test yaparken, test sisteminin sık sık çökmesiyle yaşanan kaos yolcuları çileden çıkardı.

Yolcular bekletildi

Test krizi nedeniyle aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yolcular saatlerce Basel Euroairport Havaalanı’nda bekletildi.

Türkiye'nin uluslararası standarttaki PCR testinin neden kabul edilmediği konusundaki soruları cevaplamayan Fransız yetkililerin sert tavırları da yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Sözcü