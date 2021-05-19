Rus S7 Havayolları'ndan Türkiye kararı

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz ay Rusya, Covid-19 vakalarında artış yaşanan Türkiye'ye 15 Nisan'dan 1 Haziran tarihine kadar olan uçuşları askıya almıştı. Rusya'nın kararının ardından ise Rus özel havayolu şirketi S7 Havayolları'ndan, Türkiye'ye olan uçuşlarını yaz sezonu sonuna kadar askıya alma kararı geldi. S7 Havayolları yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, firmanın Türkiye'ye olan uçuşların 15 Nisan'dan Ekim ayı sonuna kadar askıya alındığı ifade edildi.

Rus basınında yayınlanan haberde ise, şirketin uçuşları askıya almasıyla ilgili kararının Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlarda kısıtlamaların kaldırılması veya uzatılması konusundaki belirsizlikten kaynaklandığı, fakat uçuşların yeniden başlaması ve Türkiye'de Covid-19 salgınına ilişkin durumun normale dönmesi halinde biletlerin satılmaya devam edileceği belirtildi.

Öte yandan bir diğer Rus havayolu şirketi Aeroflot tarafından yapılan bir açıklamada, Haziran ayı için Türkiye'ye olan uçuşların hepsinin iptal edildiği ve bilet satışlarının askıya alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: İHA