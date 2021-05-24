Hamas yetkilisi İran'ın rolünü takdir etti

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, U-News'e verdiği demeçte Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran’ın direnişe verdiği desteğin zaferin gerçekleşmesinde çok önemli katkısı olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Direniş, tüm Filistin'in kurtuluşu için çalışmalarını devam ettirecektir." dedi.

Rıdvan sözlerine şöyle devam etti:

"Biz İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye direnişin Filistin topraklarının tamamen özgürleştirilmesi için varlığını sürdüreceğini söylemek isteriz. General Kasım Süleymani şehit oldu, fakat direniş üzerindeki olumlu etkileri yadigar olarak kalmıştır."

İsmail Rıdvan, "Direniş gruplarının füzeleriyle kurduğu denklem, direnişin saldırgan düşmanın dizginlerini eline alabilen kapsamlı bir seçenek olduğunu gösterir." şeklinde konuştu.