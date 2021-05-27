Karar: Yoksa Soylu Ak Parti dünyası için bir yük mü?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk televizyonuna çıkmasının "Ber her kanalda herkesin sorusunu cevaplarım" gibi bir meydan okuma niteliği taşıdığını belirterek, "Gazeteciler, bağışlasınlar beni, inisiyatifi Bakan’a kaptırdılar, eminim şimdi kendi kendilerine nasıl yaptık bunu diye hayıflanıyorlardır, ve program tamamlandı." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşana kadar AKP'nin Süleyman Soylu'yu savunmadığına işaret eden Taşgetiren, "Yoksa Soylu vakası Ak Parti dünyası için de taşınmaz bir yük olarak mı görülüyor artık?

Yoksa Soylu’nun “mahrem bilgilerim var” söylemi en çok parti içine yönelik bir hamle niteliği mi taşıyor? Tam da burada, iktidarın 17-25 Aralık söylemine zıt olarak “eski içişleri bakanının oğlunun para sayma makinası” işinin seslendirilmesi ne anlama geliyor?

Soylu’nun daha programın hemen başında Davutoğlu ve Babacan hakkında öne sürdüğü iddialar, bu konunun Beştepe’de alıcı bulacağı inancından kaynaklanan bir pey akçesi midir?

Uzun yıllar -iltisaklı- eylemler içinde bulunulan bir suç örgütü lideri ile savaş veriyor gözükürken diğer bir suç örgütü liderinin iktidar ortağının lideri ile dava arkadaşı rolünde arzı endam etmesinin, Türkiye manzarasına yansımadığı mı düşünülmektedir?" ifadelerini kullandı.