The Guardian’dan Sedat Peker analizi: ‘Erdoğan için yıkıcı’

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve itirafları New York Times, Le Monde ve Washington Post’un ardından The Guardian’da da yer aldı. Haberde, “Çete lideri Peker’in, önde gelen hükümet figürlerine yönelik cinayet, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir dizi iddiayı dile getirdiği YouTube videoları, Türkiye’yi kendinden geçirdi” ifadesine yer verildi.

“Baş döndürücü iddialar on yıllara dayanıyor ve doğrulanmadılar” denilen analizde, “Peker'in kendisini bir itirafçı olarak resmettiği bir saat süren monologlarının zamanlaması, Türkiye’nin ekonomik sefaleti ve salgının ele alınmasına yönelik eleştiriler nedeniyle zaten anketlerde düşüş yaşayan Erdoğan için yıkıcı” olduğu yorumu yapıldı.

İlerleyen bölümlerde ne olacak?

Haberde Peker’in,”‘Tayyip Abi’ dediği Erdoğan'a dokunmasa da yakın çevresinin alaşağı edilmesinin nihai hedefi olduğunu açıkça ortaya koyduğunun” altı çizildi. The Guardian'da yer alan haberde, "Videoların kalan bölümlerinde, sınırdan Suriye'ye silah götürülmesi ve birkaç yıl önce IŞİD'den petrol alan isimlerle ilgili söylentilere değinilmesi bekleniyor" iddiasına da yer verildi.

Guardian, Peker’in 12 tane yayınlayacağını söylediği videoların yedisinin, Türkiye'deki ana akım medyaya yansımasının zaman aldığının da altını çizdi. Buna rağmen, çeşitli çevrimiçi platformlarda videoların 30 milyondan fazla görüntülendiğine dikkat çekildi.

Analizde, “Otel odasında bir masada, boynunda altın madalyon ve önünde özenle düzenlenmiş kitap ve notlarla oturan Peker, seçilmiş yetkililer adına işlenen suçların dramatik anlatımlarını ortaya koydu" denildi.

"AKP çevrelerine kendini beğendirdi"

Haberde, "49 yaşındaki Peker, istihbarat kurumlarının siyasi suikastlar gerçekleştirmek için gangsterlerle işbirliği yaptığının ortaya çıktığı, siyaset ve mafya ilişkilerinin zirvesi sayılan 1990'larda ünlendi. Birkaç kez hapis cezasına çarptırıldı. 2014'te serbest bırakıldığında Peker, AKP çevrelerinde kendini beğendirmiş gibi görünüyordu, ancak İçişleri Bakanlığı’nın ağlarıyla ilgili yeni bir soruşturma başlatmasının ardından ülkeden kaçtı" denildi.

"Dikkatli bir şekilde tasarlanmış"

Analizde, “Otel odasında bir masada, boynunda altın madalyon ve önünde özenle düzenlenmiş kitap ve notlarla oturan Peker, seçilmiş yetkililer adına işlenen suçların dramatik anlatımlarını ortaya koydu" denildi. Haberde, “Hukuki terminoloji kullanıyor ve iddialar mahkemede dava açılması için dikkatli bir şekilde tasarlamış görünüyor” yorumuna yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Gangster yavaş yavaş organize suç ağları ve üst düzey yetkililer arasındaki kapsamlı işbirliğinin bir resmini çiziyor. Peker’in şu ana kadarki ana hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...”

MHP'nin bağlantıları

Mafya liderin iddialarının böylesine bir etki yaratmasının sebebini ise Guardian şu şekilde açıkladı:

"Ancak Peker'in iddiaları, tam da Türklerin, düzen ile organize suç arasındaki ilişkinin devam etmekle kalmayıp arttığına dair kuşkuları güçlendirdiği bir süreçte geldiği için böylesi bir etki yarattı. Türkiye’nin siyasi ittifakları 2016 darbe girişiminin ardından değişime uğradı: Erdoğan’ın koalisyon içinde olduğu aşırı sağcı Milliyetçi Hareket partisi (MHP), suçlularla iyi belgelenmiş bağlantılara sahip."

Kaynak: Cumhuriyet