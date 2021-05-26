Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

Türk basınına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs günü Yunanistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz ay gergin anlar yaşanmıştı

Nisan ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlemiş, iki Bakanın samimi ve ılımlı başlayan konuşmaları Dendias'ın açıklamaları sonrası tartışmaya dönüşmüştü.