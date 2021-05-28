NATO: Afganistan desteğimiz olmadan ayakta kalabilecek kadar güçlü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan yönetiminin "yabancı askerlerin desteği olmadan ayakta kalabilecek kadar güçlü olduğunu" ifade etti.

Associated Press'e konuşan Stoltenberg, "Sanırım Afganlar oraya 20 yıl boyunca kanımızın dökülmesi pahasına yardım ettiğimizi farkında" dedi.

Stoltenberg, "Afganistan hem güçlü ve başarılı güvenlik güçleri yetiştirme hem de sosyal ve ekonomik konularda çok yol kat etti. Bir noktada ülkelerinde barış ve istikrar için sorumluluğu Afganların üstlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Genel Sekreter, NATO'nun Kabil'e bakanlıklara danışmanlık yapacak sivil uzmanlar göndererek, silahlı kuvvetlere para yardımı yaparak ve Taliban'la yavaş ilerleyen barış görüşmelerini destekleyerek yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

Stoltenberg, Afgan askerlere ülke dışında da eğitim verilmesi ihtimali üzerinde durduklarını ancak henüz son bir karar vermediklerini ifade etti.

ABD ve NATO, Afganistan'daki tüm askerlerini en geç 11 Eylül itibariyle ülkeden çıkarmaya karar verdi. New York Times'ta bu hafta yayımlanan bir haberde çekilmenin temmuz ayı başı veya ortasında tamamlanabileceği belirtildi.

New York Times, ABD'nin çekilmeyi hızlandırırken hala bölgede çözüme ulaştıramadığı sorunlar olduğuna dikkat çekti. Gazete, buna örnek olarak El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin nasıl süreceği olduğunu aktardı. ABD Savunma Bakanlığı, henüz asker konuşlandırmak için çevredeki bir ülke ile anlaşmaya varmadı.

Kaynak: T24