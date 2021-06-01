NATO zirvesi öncesi dışişleri ve savunma bakanları gündemi görüşüyor

NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı 1 Haziran Salı günü telekonferans yöntemi ile gerçekleşiyor. 14 Haziran'daki devlet liderleri zirvesi öncesinde görüşen bakanların gündeminde başta NATO 2030 vizyonu, Belarus, Ukrayna, Çin ve Afganistan olmak üzere çok sayıda önemli konu bulunuyor.

Toplantıdan bir gün önce Belarus delegasyonundan yetkililerin Brüksel'deki NATO ana merkezine girişlerine izin verilmedi.

Muhalif bir gazeteciyi yakalamak ve hapsetmek için Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir Ryanair uçağının Belarus hava sahasına girince iniş yapmaya zorlanmasına verilen tepkinin bir parçası olarak NATO merkezine alınmayan Belaruslu yetkililere ilişkin Genel Sekreter Jens Stoltenberg şu ifadeleri kullandı:

"Karargahtaki güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmemize dayanarak 5 Belarus personelinin NATO karargahına erişimini kısıtlamaya karar verdik”

1998'den bu yana NATO'da delegasyonu bulunuyor

Söz konusu Belaruslu NATO delegelerinin resmi görev gereği kendilerine verilmiş olan güvenlik akreditasyonlarının da iptal edilmesi bekleniyor. Ancak bu kişiler hala 'ziyaretçi' kartı ile NATO merkezine giriş yapabilecekler. Bu şekilde girişte ziyaretçilere uygulanan tüm ek güvenlik arama ve tarama işlemleri bu delegelere de uygulanacak.

NATO üyesi olmamasına rağmen Belarus'ın 1998 yılından bu yana Brüksel'deki ana merkezde diplomatik bir delegasyon heyeti bulunuyor. Bu heyet NATO'nun birçok toplantısına ve seminerlerine katılıyor ve ortak çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliği yapılıyordu.

Türkiye resmi açıklamayı yumuşattığı için sözlü açıklama daha sert oldu

Ne var ki geçtiğimiz hafta Ryanair yolcu uçağının ve içindeki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in başına gelenler; sivil havacılık kurallarının hiçe sayılmasının yanı sıra yolcuların ve kabin ekibinin hayatının da tehlikeye atılması olarak görüldü. Stoltenberg bu eylemi "devlet korsanlığı" olarak nitelendirdi.



Stoltenberg'in sözlü ifadeleri NATO'nun resmi açıklamasından daha sert olurken bunun nedeninin de Türkiye'nin resmi ortak açıklamayı yumuşatma girişimi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Euronews