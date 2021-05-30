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30 May 2021 09:43

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Chelsea oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Chelsea oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Chelsea oldu. Böylece 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea, 2. defa kupayı müzesine götürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Chelsea oldu.

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda iki İngiliz takımının karşılaştığı final maçında Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü 42. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Böylece 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea, 2. defa kupayı müzesine götürdü.

Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

Kaynak: Euronews

News Code 1894732
https://tr.mehrnews.com/news/1894732/

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