  1. Spor
1 Haz 2021 11:02

Sergio Agüero'dan Lionel Messi mesajı

Sergio Agüero'dan Lionel Messi mesajı

Barcelona'nın yeni transferi Sergio Agüero, Lionel Messi'nin takımda kalacağını düşündüğünü söyledi.

Manchester City ile yollarını ayıran Sergio Agüero, Barcelona'ya transfer oldu.

Katalan devi Arjantinli yıldızı basına tanıttı. Sergio Agüero imzayı attıktan sonra Lionel Messi hakkında da konuştu.

Agüero, Messi ile ilgili yöneltilen soruya, "Bence Messi gelecek sezon Barcelona'da devam edecek. Burada Leo ile birlikte oynamayı umuyorum. Onu çok iyi tanıyorum, çok iyi bir arkadaşlığımız var" şeklinde yanıt verdi.

Lionel Messi 2020 yazında takımdan ayrılmak istemiş ancak yönetim izin vermemişti. Sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli yıldız henüz resmi kararını açıklamadı.

Kaynak: NTV

News Code 1894778
https://tr.mehrnews.com/news/1894778/

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