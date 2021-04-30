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30 Nis 2021 11:17

İran: Riyad'ın yaklaşım değiştirmesini olumlu karşılıyoruz

İran: Riyad'ın yaklaşım değiştirmesini olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran ile iyi ilişkiler kurmak için yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran ile ilişkiler hakkında yaptığı son açıklamalarına değinerek, “İran, Riyad’ın yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşılıyor” dedi.

Said Hatipzade, “Bölgenin ve İslam dünyasının iki önemli ülkesi olan İran ve Suudi Arabistan, yapıcı görüşler ve diyalog eksenli yöntemlerle ihtilafları geride bırakarak bölgenin barış ve istikrara kavuşması için işbirliğinde yeni bir sayfa çabilir” ifadesini kullandı.

İran’ın bölgesel işbirliği için “Hürmüz Barış Planı” gibi öneriler sunduğunu belirten Hatipzade, İran’ın Suudi Arabistan’ın yaklaşım değişikliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

News Code 1894050
https://tr.mehrnews.com/news/1894050/

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