Siyonist Rejim güçlerinin Gazze'ye saldırıları sürüyor

Arap medyasına göre, Siyonist Rejim güçleri Gazze'yi savaş uçakları ve top atışı ile hedef aldı. Gazze sınırındaki işgal güçleri, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir evi top atışıyla vurdu.

Rejimin savaş uçakları da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 3 katlı bir eve saldırdı.

Gazze'nin batısındaki Filistin direnişine ait bir noktaya da hava saldırısı düzenleyen uçaklar, Deyr el-Belah bölgesinde de bir ev ile tarım alanlarını vurdu.

Siyonistlerin katliamı sürüyor

İşgalci İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil ve çocuk hayatını kaybetti. Siyonist güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 221 kişi şehit oldu.

BM de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.