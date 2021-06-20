Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran milleti seçimlerin galibidir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yayınladığı bir mesajda İran milletini seçimlerin en büyük galibi olarak nitelendirdi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin İran milletine seslendiği mesajında şu ifadelere yer verildi:

“18 Haziran’daki destansı ve heyecan verici varlığınız şimdiye kadar yarattığınız gururunuza parlak bir sayfa daha ekledi. Seçmen katılımını bir şekilde etkileyebilecek faktörlere rağmen ülke genelinde kurulan oy merkezlerindeki muhteşem varlığınız kararlı ve umutlu olduğunuzu gösterdi. Dünkü seçimin büyük galibi, düşman medyasının propagandasına bir kez daha karşı çıkan İran milletidir. Yaşam zorluğundan gelen şikayetler, halkı caydırmak amacıyla yapılan muhalefetler, pandemi tehdidi, oy kullanma saatlerinin başındaki düzensizlikler gibi etkenler milletin azmini aşamadı ve önemli cumhurbaşkanlığı seçimi ile köy ve şehir konseyleri seçimini etkileyemedi.”

İbrahim Reisi İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, düzenlediği basın toplantısıyla İran'13'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin sonuçlarını paylaştı.

Rahmani fazli, kullanılan 28 milyon 933 bin 4 oydan muhafazakar aday Seyyid İbrahim Reisi'nin 17 milyon 926 bin 345, muhafazakar aday Muhsin Rızai'nin 3 milyon 412 bin 712, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 2 milyon 427 bin 201 ve bir diğer muhafazakar aday Emir Hüseyin Kadızade Haşimi'nin de 999 bin 718 oy aldığını açıkladı.

Rahmani Fazli, seçimlerde 3 milyon 726 bin 870 geçeriz oy kullanıldığını duyurdu.

İran İçişleri Bakanı ayrıca seçime katılım oranın yüzde 48.8 olduğunu bildirdi.

İran'da 2 milyon 736 bin 13 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 448 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 854'e vaka sayısı ise 3 milyon 86 bin 974'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 307'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 736 bin 13'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.