İbrahim Reisi İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, düzenlediği basın toplantısıyla İran'13'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin sonuçlarını paylaştı.

Rahmani fazli, kullanılan 28 milyon 933 bin 4 oydan muhafazakar aday Seyyid İbrahim Reisi'nin 17 milyon 926 bin 345, muhafazakar aday Muhsin Rızai'nin 3 milyon 412 bin 712, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 2 milyon 427 bin 201 ve bir diğer muhafazakar aday Emir Hüseyin Kadızade Haşimi'nin de 999 bin 718 oy aldığını açıkladı.

Rahmani Fazli, seçimlerde 3 milyon 726 bin 870 geçeriz oy kullanıldığını duyurdu.

İran İçişleri Bakanı ayrıca seçime katılım oranın yüzde 48.8 olduğunu bildirdi.