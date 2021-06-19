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19 Haz 2021 17:42

İbrahim Reisi İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu

İbrahim Reisi İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu

İran'da muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı oldu.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, düzenlediği basın toplantısıyla İran'13'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin sonuçlarını paylaştı.

Rahmani fazli, kullanılan 28 milyon 933 bin 4 oydan muhafazakar aday Seyyid İbrahim Reisi'nin 17 milyon 926 bin 345, muhafazakar aday Muhsin Rızai'nin 3 milyon 412 bin 712, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 2 milyon 427 bin 201 ve bir diğer muhafazakar aday Emir Hüseyin Kadızade Haşimi'nin de 999 bin 718 oy aldığını açıkladı.

Rahmani Fazli, seçimlerde 3 milyon 726 bin 870 geçeriz oy kullanıldığını duyurdu.

İran İçişleri Bakanı ayrıca seçime katılım oranın yüzde 48.8 olduğunu bildirdi.

News Code 1895178
https://tr.mehrnews.com/news/1895178/

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