İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Londra ve Birmingham ve bazı kentlerdeki seçim merkezlerine yapılan sabotaj eylemini "terör eylemi" olarak nitelendiren Hatipzade, "İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Bakanlığına çağrılarak, bu ülkede yapılan İran seçimlerinde seçmenlerin karşılaştığı sorunlar protesto edildi." dedi.

Hatipzade, "İngiliz diplomata Londra hükümeti ve polisinin sandık merkezlerini ve seçmenleri koruma hususunda başarısız olduğu söylendi. Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü de, İngiliz yetkiliye demokrasinin sokaklardaki birkaç isyancının eyleminde değil, sandıkta tecelli ettiğini söyledi." ifadelerinde bulundu.