İran'da 2 milyon 736 bin 13 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 448 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 854'e vaka sayısı ise 3 milyon 86 bin 974'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 307'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 736 bin 13'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.