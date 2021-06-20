İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki Robat Karabil bölgesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki habere göre kaza, İran saatiyle 13.40'ta yaşandı.
İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki Robat Karabil bölgesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki Robat Karabil bölgesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki habere göre kaza, İran saatiyle 13.40'ta yaşandı.
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