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20 Haz 2021 19:39

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki Robat Karabil bölgesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki Robat Karabil bölgesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki habere göre kaza, İran saatiyle 13.40'ta yaşandı.

News Code 1895223
https://tr.mehrnews.com/news/1895223/

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