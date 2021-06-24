Küresel Gazeteciler Konseyi'nden İran'a taziye mesajı

Küresel Gazeteciler Konseyi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda dün otobüs devrilmesi sonucu iki kadın gazetecinin hayatını kaybetmesi için İran'a taziye mesajında bulundu.

Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından yapılan paylaşım şöyle:

"İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urmiye Gölü'nün son durumunu incelemeye giden İranlı gazetecilerin içinde bulunduğu otobüs devrildi. Kazada 2 kadın gazeteci öldü, 6’sı ağır 21 gazeteci yaralandı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, İran medyasına sabır ve başsağlığı dileriz."