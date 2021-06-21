ABD'den nükleer anlaşma için güvence isteyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nükleer anlaşma müzakereleri

Hatipzade, Viyana’da yürütülen İran nükleer anlaşması müzakereleri hakkında, "ABD, Trump döneminde zorbalıkla diğer ülkelerin menfaatlerini görmezden gelebileceğini gösterdi, bunun tekrarlanmaması için nükleer müzakereler sırasında güvence sağlamasını isteyeceğiz." dedi.

"Viyana görüşmelerinde yer alan taraflar İran’ın yeni hükümeti ile bir anlaşma sağlamayı mı planlıyor?" sorusuna Hatipzade, "Yeni hükümet ekibinin müzakereleri sürdüreceğine dair haberler doğru değil. Yaptırımları ortadan kaldırmak İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasıdır ve bunu gerçekleştirme imkanı varsa bir saat bir gecikmemeli. Bu politika İslam Devrimi Lideri tarafından ilan edildi ve Dışişleri Bakanlığı da aynı yolu izlemektedir. Bir sonraki Viyana görüşmeleri son tur olabilir." yanıtını verdi.

Hatipzade, bir sonraki Viyana görüşmelerinde sonuca varılıp varılmayacağına dair, "Görüşmelerde hazırlanan taslak metinde hiçbir muğlaklık söz konusu değil. Tüm çalışma gruplarında net bir metne ulaştık. Geriye kalan konu ise müzakereden ziyade tüm tarafların siyasi kararıdır. Siyasi kararlar alınırsa, müzakerelerin sonuna geldiğini umabiliriz." ifadelerinde bulundu.

Zarif, Reisi ile nükleer anlaşmayı görüştü

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bu sabah yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’yi makamında ziyaret ettiğini açıklayan Hatipzade, Zarif’in Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmede nükleer anlaşma ile dış politika konuları ele alındığını söyledi.

'Buşehr nükleer santrali geçici olarak kapatıldı'

Sözcü Hatipzade, İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santrali ile ilgili olarak, "Buşehr santrali teknik arıza ve bazı teknik sorunların giderilmesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı." açıklamasında bulundu.

ABD'nin yeni nükleer anlaşma iddiasına yanıt

ABD'li bir yetkili'nin yeni nükleer anlaşma iddiasına yanıt veren Hatipzade, "O şahıs hem kendisi hem de diğer ABD yetkilileri, İran İslam Cumhuriyeti'nin yıllardır tek bir politika izlediğini biliyor. İran nükleer anlaşmasının müzakere süreci ve imzalanması zordu ve yeni bir nükleer anlaşma için asla müzakere edilmeyecek." diye konuştu.