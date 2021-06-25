Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugün Al Manar TV'de yaptığı canlı konuşmada Lübnan ile gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Nasrullah'tan direnişe ait internet sitelerine el koyan ABD'ye tepki

Nasrullah konuşmasında ABD yönetiminin İran ile direniş gruplarına ait internet sitelerine el koymasına değinerek, "ABD, İran ve Direniş Ekseni'ne ait internet sitelerini asılsız gerekçelerle engelledi." dedi.

Hasan Nasrullah, "Bu karar ifade özgürlüğünden yana olduğunu ileri süren farklı Washington hükümetlerinin iddialarının yalan olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman Siyonizm karşıtı tutum izleyen Direniş Ekseni'nin internet siteleri Tel Aviv'in bölge ve dünyadaki saldırgan eylemlerine karşı olduklarını haykırdıkları için ABD tarafından donduruldu.

Bu siteler her zaman ABD'nin bölgedeki hegemonyasını genişletme ve bölge ülkeleri arasında ihtilaf yaratma projelerine karşı çıkmıştır."

'ABD, Lübnanlıları medya aracılığıyla kışkırtıyor'

ABD’nin Lübnan'da halkın arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını anlatan Nasrullah, “Onlar Lübnan'daki hedeflerini ilerletmek için medyayı kullanıyor. ABD, Lübnanlıları medya aracılığıyla kışkırtıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Nasrullah, ABD’nin insan hakları ve ifade özgürlüğü konusundaki iddialarının yalan olduğunu belirterek, ABD'yi diktatör rejimler ile terör örgütlerinin medyasını hedef almamakla suçladı.

Lübnan'da yeni hükümet kurma süreci

Lübnan'daki yeni hükümet kurma sürecine dair Seyyid Hasan Nasrullah, "Ne yazık ki, Lübnan'da bazılarının yeni hükümetin kurulamamasını İran ile Hizbullah’a bağladıklarını görüyoruz. Bu asla doğru değil ve saçma bir iddiadır." diye konuştu.

Yeni hükümet kurma konusunun Tahran-Riyad müzakereleri ile hiçbir ilgisi olmadığını aktaran Nasrullah, İran ve Suudi Arabistan arasındaki son dönemdeki görüşmelerin ikili ilişkilere yoğunlaştığını söyledi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, "Viyana'da da İran, diğer taraflarla sadece nükleer anlaşma meselelsi hakkında görüşmeler yaptı ve orada Lübnan’daki hükümet kurma konusu hiç gündeme getirilmemiştir. İran, kimse adına müzakere yapmadığını ispatladı. Dostlar ve dost olmayanlar, İran'dan yardım isterlerse, İran yardımını esirgemez." şeklinde konuştu.