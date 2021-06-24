ABD uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli

BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantısında konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, "On yıllardır baskıcı yaptırımlara maruz kalan bir ülke olarak gıda ve ilaç yaptırımlarını kınıyoruz. Çünkü bunlar sorumsuzca, ahlaksızca ve hukuka aykırıdır" dedi.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulunan Zehra İrşadi, "ABD'nin tek taraflı ve düşmanca yaptırımlarının bölgesel ve uluslararası barışın geliştirilmesi üzerinde olumsuz etkileri var ve sürdürülebilir kalkınma için hayati önkoşullar olan uluslararası refah, adalet ve barışın önünde temel bir engel oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Zehra İrşadi, ''Uzun yıllar boyunca Genel Kurul, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını talep eden kararların lehinde oy kullandı ve Küba hükümeti ve halkıyla dayanışmasını dile getirdi. Ancak ABD son 60 yılda uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak, ekonomik, ticari ve mali yaptırımlar uyguladı" ifadelerinde bulundu.

İranlı diplomat, dünyanın birçok bölgesini hala etkisi altına alan Covid-19 salgınının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek için tüm ulusların seferber olduğu bir zamanda bile, ABD'nin yine tek taraflı girişimler ve yaptırımlarda ısrarcı olduğunun söyledi.