Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda

DHA'ya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' düzenliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen tatbikat, bu sene Türkiye'nin ev sahipliğinde 21 Haziran'da başladı. Tatbikata Azerbaycan, Katar, Pakistan ve NATO unsurları katıldı.

Azerbaycan 2 uçakla katıldı

Daha önceki tatbikatlara uçakla katılmayan Azerbaycan ise ilk kez 2 adet SU-25 ve 2 adet MIG-29 uçağı, Katar 4 adet Rafale uçağı, Pakistan 5x JF-17 ve NATO 1 adet E-3A uçağıyla katıldı.