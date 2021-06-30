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30 Haz 2021 15:54

Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda

Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın basına tanıtımı yapıldı. Tatbikata Azerbaycan, ilk kez uçaklarla katıldı.

DHA'ya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' düzenliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen tatbikat, bu sene Türkiye'nin ev sahipliğinde 21 Haziran'da başladı. Tatbikata Azerbaycan, Katar, Pakistan ve NATO unsurları katıldı.

Azerbaycan 2 uçakla katıldı

Daha önceki tatbikatlara uçakla katılmayan Azerbaycan ise ilk kez 2 adet SU-25 ve 2 adet MIG-29 uçağı, Katar 4 adet Rafale uçağı, Pakistan 5x JF-17 ve NATO 1 adet E-3A uçağıyla katıldı. 

News Code 1895446
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1895446/

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