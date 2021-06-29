Lavrov, BM yetkilisi ile Karabağ'ı görüştü

Ermeni medyasına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile 28 Haziran’da gerçekleşen görüşme sırasında Dağlık Karabağ mültecilerinin dönüşü ile ilgili konuları da ele aldı.

Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgilere göre görüşme sırasında 9 Kasım 2020 tarihinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan devlet liderleri tarafından imzalanan ateşkes bildirisinde yer alan ve Dağlık Karabağ ile etraftaki bölgeleri geçici olarak terk eden mültecilerin geri dönüşü öngören hükmünü ele aldılar.

Sergey Lavrov aynı zamanda BM yetkilisinin dikkatini Suriye mültecilerinin vatanlarına geri dönme meselesi üzerine de çevirdi.