  1. Azerbaycan
28 Haz 2021 15:22

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'ın "Mustafa Kemal Atatürk 2021" isimli ortak askeri tatbikatı Bakü'de başladı.

Türk basınında yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandığını duyurdu.

30 Haziran’a kadar devam edecek tatbikata 600 asker, 40 tank ve zırhlı araç ile 20 top, 7 savaş ve personel helikopteri, 3 insansız hava aracı ve 50 askeri araç katılıyor.

Tatbikatla iki ordunun ortak harekat kabiliyetinin geliştirilmesi, komuta kontrol ile sevk ve idare becerilerinin iyileştirilmesi ve komandoların emir komuta içerisinde operasyon yürütebilmesi hedefleniyor.

News Code 1895396
https://tr.mehrnews.com/news/1895396/

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