Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da yeni Yargı Erki Başkanı belli oldu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin talimatı üzerine, Hüccetu'l-İslam Gulamhüseyin Muhseni Ejei İran Yargı Erki Başkanlığına atandı.

İran'da cumhurbaşkanı olarak seçilen önceki Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamenei'ye dün yazdığı mektupta, 13. hükümeti kurmaya hazırlanmak ve odaklanmak için izin istemişti.

ABD ve Avrupa için zor kararlar alma zamanı gelmiştir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Güvenlik Konseyi'nde İran nükleer anlaşmasıyla ilgili BMGK 2231 sayılı kararının ele alındığı oturumda konuşma yaptı.

Taht Revançi, ABD ve Avrupalı taraflardan nükleer anlaşmanın canlandırılması için gerekli kararı vermesini ve yıllardır yerine getiremedikleri taahhütleri yerine getirmesini istedi.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda sözde destek veren nükleer anlaşmada kalan bazı imzacı ülkelerin aksine, anlaşma için en yüksek bedeli ödeyen ülke İran oldu. Dolayısıyla şimdi ABD, Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesi için anlaşmaya tam anlamıyla geri dönme konusunda zorlu kararlar alma zamanı gelmiştir.

Antlaşmayı bozanlar, sadakatini ve siyasi iradesini kanıtlamalıdır. Zor kararlar vermek zorundalar. Bunun için İran'ı anlaşmanın izin verdiği telafi edici tedbirler aldığı için eleştirecek durumda değiller."

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 303 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 389'a vaka sayısı ise 3 milyon 218 bin 860'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 187'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 889 bin 939'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.