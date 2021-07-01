ABD ve Avrupa için zor kararlar alma zamanı gelmiştir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Güvenlik Konseyi'nde İran nükleer anlaşmasıyla ilgili BMGK 2231 sayılı kararının ele alındığı oturumda konuşma yaptı.

Taht Revançi, ABD ve Avrupalı taraflardan nükleer anlaşmanın canlandırılması için gerekli kararı vermesini ve yıllardır yerine getiremedikleri taahhütleri yerine getirmesini istedi.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda sözde destek veren nükleer anlaşmada kalan bazı imzacı ülkelerin aksine, anlaşma için en yüksek bedeli ödeyen ülke İran oldu. Dolayısıyla şimdi ABD, Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesi için anlaşmaya tam anlamıyla geri dönme konusunda zorlu kararlar alma zamanı gelmiştir.

Antlaşmayı bozanlar, sadakatini ve siyasi iradesini kanıtlamalıdır. Zor kararlar vermek zorundalar. Bunun için İran'ı anlaşmanın izin verdiği telafi edici tedbirler aldığı için eleştirecek durumda değiller."

Ajans'ın özellikle son 6 aydaki raporlarının İran nükleer faaliyetlerinde bir sapma olmadığını gösterdiğini ifade eden Taht Revançi, iddiaların aksine yüzde 60 ve yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun barışçıl amaçlı olduğunu ve esasen onların yasaklı madde sayılmadığını belirtti.

İran Meclisi'nin çıkardığı nükleer yasaya değinen Tahti Revançi, yasada da belirtildiği gibi diğer tarafların nükleer anlaşmayı uygulaması durumunda İran’ın telafi edici uygulamalarının geri dönülebilecek olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin İran füze faaliyetlerini anlaşmaya aykırı olarak göstermeye çalıştıklarını ifade eden Taht Revançi, uluslararası hukuka göre İran füze faaliyetlerinin hiçbir şekilde aykırı olmadığını kaydetti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları eleştirerek, Biden yönetiminin eski ABD Başkanı Donald Trump uyguladığı "azami baskı" politikasını halen sürdürdüğünü aktardı.