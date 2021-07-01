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1 Tem 2021 15:22

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Çin'e kutlama

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Çin'e kutlama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 100. yılını Twitter hesabından tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 100. yılını Twitter hesabından tebrik etti.

Zarif'in Çince olarak yaptığı paylaşımda, "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle, bu partinin kayda değer başarılarından dolayı en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." ifadesi kullanıldı.

Bu yüz yılın gurur ve mutluluk içinde geçtiğini kaydeden Zarif'in mesajında, "Umarım Çin Komünist Partisi liderliğinde ülke daha da güçlenir ve İran ile Çin arasındaki aktif şeklindeki ilişkiler daha da gelişir" denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Çin'e kutlama

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100. kuruluş yıldönümü kapsamında bugün ülkenin başkenti Pekin'de kutlama etkinliği düzenlendi. 

News Code 1895466
https://tr.mehrnews.com/news/1895466/

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