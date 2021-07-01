İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 303 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 389'a vaka sayısı ise 3 milyon 218 bin 860'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 187'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 889 bin 939'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.