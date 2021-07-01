İran'da yeni Yargı Erki Başkanı belli oldu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin talimatı üzerine, Hüccetu'l-İslam Gulamhüseyin Muhseni Ejei İran Yargı Erki Başkanlığına atandı.

İran'da cumhurbaşkanı olarak seçilen önceki Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamenei'ye dün yazdığı mektupta, 13. hükümeti kurmaya hazırlanmak ve odaklanmak için izin istemişti.

İran’da Yargı Erki başkanları 5 yıllık bir süre için atanıyorlar. Ancak görev süresi dolan kişi İslam Devrimi Lideri tarafından yeniden Yargı Erki Başkanı olarak seçilebilir.

İran anayasası gereği, Yargı Erki Başkanı İslami Devrim Lideri tarafından atanıyor ve gerekirse görevden alınıyor.