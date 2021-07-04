Libya Başbakanı Dibeybe resti çekti

Dibeybe, "Hükümetimiz" isimli platformun internet sayfasında canlı yayınlanan programda halkın sorularını yanıtladı.

Hedeflerinin Libya'da barışın sağlanması, savaş ve müdahale yaşanmaması olduğunu vurgulayan Dibeybe, "Yurt dışından destek alan ve finanse edilen, Libya'da savaş açan ve bizimle savaşan herhangi bir tarafın hegemonyası altında olamayız." dedi.

"Libya halkı grubun tekelinde olmayacak"

Ülke topraklarının tüm Libya halkına ait olduğunu ve hiçbir ordunun, silahlı veya silahsız hiçbir grubun tekelinde olamayacağını aktaran Dibeybe, şunları kaydetti:

"İkinci Berlin Konferansı'nda Libya devletinin prestijini geri kazandık ve inisiyatif sunduk. Geçmiş yıllarda Libya dosyası tamamen dış dünyanın elindeydi. Libya için sunulan herhangi bir çözümün önce Libya'dan geçmesi gerekir." diye konuştu.

Kaynak: Haber7