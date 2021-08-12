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12 Ağu 2021 11:07

Libya'da makamlardan Kaddafi'nin oğlu hakkında yakalama kararı

Libya'da makamlardan Kaddafi'nin oğlu hakkında yakalama kararı

Libya Askeri Savcılığı, 2011'deki devrimle 42 yıllık rejimi ölümle sona eren diktatör Muammer Kaddafi'nin ikinci oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Libya Askeri Savcılığı, 2011'deki devrimle 42 yıllık rejimi ölümle sona eren diktatör Muammer Kaddafi'nin ikinci oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Tutuklama emrinin, ''114/229 numaralı dava; Rus Wagner paralı asker grubunun Halife Hafter güçleri ile Trablus'a yaptığı saldırıda öldürülen insanlarla bağlantılı'' olduğu belirtildi.

5 Ağustos tarihli talimatta, Kaddafi'ye ''cinayet'' ve ''paralı asker kullanma'' suçlamaları yöneltildiği belirtiliyor. 

Kaddafi, geçen haftalarda on yıldan uzun süre sonra ilk kez bir yabancı gazeteciye konuşmuştu. Kaddafi, siyasete dönme hazırlığı yaptığını bildirmişti.

Kaynak: T24

News Code 1896390
https://tr.mehrnews.com/news/1896390/

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