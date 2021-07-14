BAE Tel Aviv'de büyükelçilik açtı

Arap medyasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog’un katıldığı bir törenle Tel Aviv'de büyükelçilik açtı.

BAE'li büyükelçi Muhammed Al Khaja, törende yaptığı konuşmada, "İlişkilerin normalleşmesinden bu yana, ticaret ve yatırım alanında görüşmeler gerçekleştirildi. Ekonomi, seyahat ve teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde büyük anlaşmalara imza attık" dedi.

Tel Aviv ile Abu Dabi, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.