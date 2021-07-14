Irak’taki hastane yangınında ölenlerin sayısı 124’e yükseldi

Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde Covid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği aktarıldı.
Olaya ilişkin hükümetten resmi açıklama yapılmazken, yaralı sayısının 50'den fazla olduğu öğrenildi.
Geçen Nisan ayında Bağdat’ta korona hastanesinde 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi istifa etmişti.
Kaynak: Cumhuriyet
yorumunuz