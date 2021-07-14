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14 Tem 2021 10:35

Irak’taki hastane yangınında ölenlerin sayısı 124’e yükseldi

Irak’taki hastane yangınında ölenlerin sayısı 124’e yükseldi

Irak’ın güneyindeki Zikar kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 124’e yükseldiği duyuruldu.

Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde Covid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği aktarıldı.

Olaya ilişkin hükümetten resmi açıklama yapılmazken, yaralı sayısının 50'den fazla olduğu öğrenildi.

Geçen Nisan ayında Bağdat’ta korona hastanesinde 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi istifa etmişti.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1895750
https://tr.mehrnews.com/news/1895750/

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