BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'ı ziyaret edecek

BAE merkezli Amvac.medya sitesinin Abu Dabi’de bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed el Nahyan’ın gelecek hafta Tahran’a geleceği belirtildi.

Haberde, BAE Ulusal Güvenlik Danışma’nın Tahran ziyaretinin eski BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş'ın daha önce ülkesinin İran'la olan gerilimi azaltmak için adımlar attığını ve İran'la yüzleşmenin BAE'nin çıkarına olmadığını belirtmesine rağmen gerçekleşeceği açıklandı.