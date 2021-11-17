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17 Kas 2021 14:36

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'ı ziyaret edecek

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'ı ziyaret edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed el Nahyan gelecek hafta Tahran’ı ziyaret edecek.

BAE merkezli Amvac.medya sitesinin Abu Dabi’de bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed el Nahyan’ın gelecek hafta Tahran’a geleceği belirtildi.

Haberde, BAE Ulusal Güvenlik Danışma’nın Tahran ziyaretinin eski BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş'ın daha önce ülkesinin İran'la olan gerilimi azaltmak için adımlar attığını ve İran'la yüzleşmenin BAE'nin çıkarına olmadığını belirtmesine rağmen gerçekleşeceği açıklandı.

News Code 1898617
https://tr.mehrnews.com/news/1898617/

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