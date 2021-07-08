İran'dan Viyana'daki Riyad temsilcisinin iddialarına tepki

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Viyana’daki Suudi Arabistan temsilcisinin İran’ın nükleer programındaki gelişmelerle ilgili son iddialarına tepki gösterdi.

Garipabadi’nin attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“Suudi Arabistan kralına gelince, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın doğrulamak için en ufak yetkiye sahip olmamadığını söyleyebiliriz.

Güvenlik önlemlerinin uygulanmasında herhangi bir ihmal, bu krallığa bazı nükleer faaliyetlerini ajans denetimlerinden uzak tutarak gizlemesine izin verir.”

UAEA’daki Suudi Arabistan temsilciliği bu sabah İran'ın yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum kullanarak silisit yakıtı üretme kararına tepki göstererek, bu karardan endişe duyduklarını duyurmuştu.

UAEA’daki Riyad temsilciliği ayrıca, “İran'ın niyetleri nükleer silah edinme çabalarını doğruluyor. İran’ın gerilim yaratması, herhangi bir müzakereyi engelleyerek, dünyada şüphe uyandırmıştır” iddialarında bulunmuştu.