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19 Tem 2021 20:17

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip tarafından söndürüldü.

Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ ve Sivrice ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi.

Bölgeye ulaşan çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

TRT Haber

News Code 1895863
https://tr.mehrnews.com/news/1895863/

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