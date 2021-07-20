Ermeni güçleri yine Nahçıvan'a ateş açtı

Trend News'a göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek bölgesindeki Haydarabad yerleşimi yakınındaki Azerbaycan mevzileri, 19 Temmuz gecesi, çeşitli yönlerden Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.

1 asker yaralandı

Ateşkesi bozan Ermenilerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan Ordusu'nda görevli bir asker yaralandı.

"Gerginliğin sorumlusu Ermenistan"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, bayram öncesi kurmayları ile bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yükselen gerginliğin sorumlusunun Ermenistan olduğunu ifade etti.

Hasanov kurmaylarına, Ermenistan tarafının saldırılarına yönelik tedbirlerin artırılmasını talimatı verdiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, daha önce de Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurmuştu.