  1. Azerbaycan
15 Tem 2021 10:49

‘Erivan’dan ateşkes ihlali’

‘Erivan’dan ateşkes ihlali’

Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki gün Şuşa kenti civarındaki Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gücü’nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında tansiyon yine yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki gün Şuşa kenti civarındaki Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gücü’nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı. 

Bir Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi. Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu ifade edildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise ateş açan tarafın Azerbaycan olduğunu ileri sürerek bir Ermeni askerinin öldüğünü kaydetti. Geçen yıl taraflar arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Rusya arabuluculuğunda bölgede ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1895767
https://tr.mehrnews.com/news/1895767/

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