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24 Tem 2021 08:42

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağırısı

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağırısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan-Ermenistan sınırında aralıklı olarak meydana gelen silahlı çatışmalara dair açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Habipzade, Azerbaycan-Ermenistan sınırında aralıklı olarak meydana gelen silahlı çatışmalara dair açıklamada bulundu.

Çatışmalarda her iki taraftan da insanların ölümü ve yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağırısında bulunarak, her iki taraf arasındaki sınır anlaşmazlıklarının barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Hatipzade, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimler ve çatışmaların giderilmesi ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışın bir an önce sağlanması gereğinin altını çizerek, İran'ın taraflara kalıcı barışı sağlamak için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

News Code 1895968
https://tr.mehrnews.com/news/1895968/

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