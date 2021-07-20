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20 Tem 2021 18:04

Ermenistan’ın Savunma Bakan Vekili istifa etti

Ermenistan’ın Savunma Bakan Vekili istifa etti

Ermenistan Savunma Bakan Vekili Vagarşak Arutyunyan’ın istifasını verdiği belirtildi.

Sputnik haber ajansının Ermenistan servisi, ülkenin Savunma Bakan Vekili Arutyunyan’ın istifa ettiğini yazdı. İstifa haberini, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın doğruladığı belirtildi.

Arutyunyan’ın Bakanlık’ta bir ‘veda toplantısı’ da yaptığı kaydediliyor.

64 yaşındaki Arutyunyan, Karabağ’daki şiddetli çatışmaların sona ermesi ardından 20 Kasım 2020’de göreve getirilmişti. Çatışmaları sona erdiren anlaşma kapsamında, Ermeni güçler Karabağ’daki pek çok bölgenin kontrolünü Azerbaycan’a bırakmıştı.

News Code 1895886
https://tr.mehrnews.com/news/1895886/

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