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21 Tem 2021 18:34

Katar Dışişleri Bakanı ABD'li yetkili ile İran'ı görüştü

Katar Dışişleri Bakanı ABD'li yetkili ile İran'ı görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Arap medyasına göre Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Sullivan ile yaptığı görüşmede aralarında İran Suriye ve Afganistan'ın da olduğu bir dizi konuyu görüştü.

Görüşmede İran, Afganistan, Suriye, Filistin ve Irak ile ilgili konuların yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığı belirtildi. Açıklamada daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

News Code 1895912
https://tr.mehrnews.com/news/1895912/

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