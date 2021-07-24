Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi

Haber Global'e göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 16.00 sıralarında iki ülke sınırında Ermenistan ordusunun Basargeçer ilindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açıldı.

Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Saldırıya Azerbaycan ordusu karşılık verdi.

Bakanlık, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarla iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, yaşanan provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu ifade edildi.

Çatışma sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ilerleyen saatlerde bir açıklama daha yaparak Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer istikametinde halihazırda çatışmaların sürdüğünü ve Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşine devam ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Tamamen Ermenistan sorumlu"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saldırılarına tepki göstererek, “Azerbaycan bölgede barış ve güvenliği sağlamak için gerekli tüm adımları atma hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın son dönemlerde sürekli provokasyon girişiminde bulunmasının ve Azerbaycan mevzilerini ateş altına alarak bölgedeki durumu daha da gerginleştirme çabalarının kabul edilemez olduğu ve durumun bu şekilde gelişmesinden tamamen Ermenistan'ın sorumlu olduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca "Azerbaycan, uluslararası sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğünü korumak ve bölgede barış ve güvenliği sağlamak için gerekli tüm adımları atma hakkına sahiptir. Allah şehidimize rahmet eylesin." denildi.