Azerbaycan ordusu, Kelbecer bölgesindeki mevzilerine ateş edildiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saat 3:00 itibarıyla hafif silahlar ve bomba atarlarla ateş edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu istikamette konuşlu Azerbaycan ordusu birlikleri gerekli karşı tedbirleri uyguluyor” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan tarafı ise bu bilgiyi ‘dezenformasyon’ olarak nitelendirdi.

Dağlık Karabağ’da bir buçuk ay süren çatışmaların ardından Bakü ile Erivan arasında Moskova’nın arabuluculuğunda 10 Kasım 2020’de imzalanan barış anlaşmasının sonucunda Kelbecer bölgesi de Laçin ve Ağdam bölgeleri gibi Azerbaycan’ın kontrolüne geçti. Anlaşmada tam ateşkesin sağlanması, cenazelerin iadesi ve bölgeye Rus barış güçlerinin konuşlandırılması öngörülüyor. Ancak anlaşmaya rağmen taraflar zaman zaman birbirlerini ateş etmekle suçluyor.

Kaynak: Sputnik