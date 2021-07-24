BMGK’dan Türkiye’ye kınama mesajı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm" ve 'Kapalı Maraş' bölgesinin bir kısmının açılmasına yönelik açıklamalarını kınadı.

BMGK, kınama mesajında Kıbrıs’ta “iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde çözüm çağrısı” yapıldı.

Açıklamada “Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin yaptığı açıklamaları kınar. Güvenlik Konseyi, eski kararlarını ve açıklamalarını ihlâl eder nitelikteki tek taraflı adımlarla ilgili derin endişe duymaktadır” ifadeleri yer aldı.

Mesajda, yapılan tüm faaliyetlerin durdurulması ve Maraş bölgesinde Ekim 2020’den bu yana atılan adımların geri çekilmesi uyarısında da bulunuldu.

BMGK’nın çağrısında “BMGK kararlarının uygulanması, Maraş’ın BM yönetimine verilmesi” çağrısı da yapılıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, karara ilişkin açıklama yaparak “BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan başkanlık açıklamasını ve çeşitli ülkelerden gelen temelsiz iddiaları ve adadaki gerçeklikle uyumsuz açıklamaları reddediyoruz” dedi.

Kaynak: Yeniçağ