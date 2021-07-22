Ruhani Türk mevkidaşı Erdoğan ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Ruhani, İran ve Türkiye'nin bölgenin ve İslam dünyasının iki güçlü ülkesi olduğunu belirterek, Tahran ve Ankara'nın bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir rolü olduğunu ve işbirliği ile bu konuya yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu işbirliğinin gelecekte de devam ettirilmesi gerektiğinin yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, "İran ve Türkiye, öeşitli küresel ve bölgesel konularda sorumlu ve işbirliğine dayalı bir yaklaşıma sahiptir ki bu durum bölgenin sorunlarının diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine yardımcı olmuştur." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek "Türkiye ve İran önemli bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutum ve işbirliğine sahiptir" dedi.