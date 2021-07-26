İran’dan Irak’a 291 milyon dolarlık ihracat

Paestoday'e göre, İlam gümrük Başkanı Golami, ihraç edilen ürünlerin toplam ağırlığını 594 bin ton olarak açıkladı. Golami ihraç edilen ürünler inşaat malzemeleri, meyve ve sebzevat, plastik ürünler, cam, beyaz eşya ve metal eşya gibi ürünlerden oluştuğunu kaydetti.

Geçen sene Mehran sınır kapısından Irak’a yapılan ihracat hakkında da açıklama yapan Golami, ihraç edilen ürünlerin ağırlığını 1542 bin ton ve değerini 464 milyon dolar olarak ifade etti.

Golami, İranlı ve Iraklı iş adamlarının Mehran sınır kapısında faaliyetleri sağlık protokollerine uyularak yürütüldüğünü vurguladı.

İran’ın İlam eyaletinde yer alan Mehran sınır kenti Irak’a ihracat için ve yine bu ülkede kutsal mekanları ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin sıklıkla kullandığı en önemli sınır kapılarından biri sayılıyor.