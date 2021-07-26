Trump'ın maksimum baskı politikası hezimete uğradı

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, İran yaptırımlarına dair yaptığı açıklamada, "Trump'ın İran'a karşı maksimum baskı politikası feci bir şekilde hezimete uğradığını ve ABD çıkarlarına zarar verdi." dedi.

Amerikan medyasına göre Malley, Trump'ın azami baskı politikasının ardından İran'ın nükleer programının hızlandığını ve bölgeyi istikrarsızlaştırma faaliyetlerinin yoğunlaştığını ileri sürdü.

Viyana nükleer anlaşma müzakerlerine ilişkin Malley, "ABD, nükleer anlaşmayı canlandırma müzakerelerinin başlangıcından bu yana, İran taahhütlerine geri dönerse nükleer anlaşmaya geri döneceğini ve Trump dönemi yaptırımlarını kaldıracağını açıkça dile getirmiştir." iddiasında bulundu.

Önceki ABD BakanıTrump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.